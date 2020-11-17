В последнее время белорусский протест обретает все новые и новые формы. От простых уличных митингов он перешел к демонстрациям отдельных социальных групп.

В последнее время белорусский протест обретает все новые и новые формы. От простых уличных митингов он перешел к демонстрациям отдельных социальных групп.Многие белорусские рабочие продолжают выходить на забастовки. Иногда – целыми предприятиями. Предприниматели и их компании отказываются обслуживать клиентов, связанных с действующей властью, студенты выходят на улицы вместо учебы. Учителя же этому не препятствуют или вовсе следуют за учениками. А врачи и другие сотрудники медучреждений и вовсе объявили о массовом увольнении во вторник.Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросту не может игнорировать ситуацию. К его странным выходкам, свидетельствующим о высоком нервном напряжении, добавилась еще одна неадекватная реакция на происходящее. Во вторник множество отчисленных белорусских студентов получили на свои мобильные телефоны SMS-сообщения со странным содержанием.В них говорится о необходимости прибыть в учебные заведения для решения вопроса о восстановлении. В тексте также указано, что это является личным поручением главы государства.Абсурдности этому предложению придают октябрьские высказывания Батьки. Тогда Александр Лукашенко потребовал отчислить, отправить "в армию или на улицу" всех студентов, которые принимают участие в протестных акциях. А солидарных с ними преподавателей – уволить.Но когда счет отчисленных пошел на сотни, Лукашенко неожиданно "прозрел" и заявил, что эти студенты не "отмороженные" и не "плохие", и поручил разработать механизм их восстановления в вузах.