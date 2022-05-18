Он будет базироваться в знаменитом «здании у фонтана».

В первый день лета «неравнодушных к прекрасному» жителей и гостей регионального центра ждёт приятный подарок. В центральном парке перед первыми посетителями радушно распахнёт двери новый Культурно-выставочный центр, который оборудуют в знаменитой «Галере». Об этом рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.На первом этаже «здания у фонтана» будут проводить концерты, спектакли и творческие вечера. В просторных и светлых интерьерах можно будет встретить знаменитых актёров, поэтов и художников. Второй этаж отведут под выставочное пространство. Там посетители смогут познакомиться с экспонатами из самых разных музеев и частных коллекций.- Мы будем привозить интересные выставки из других музеев, – рассказывает генеральный директор ВСМЗ Сергей Рыбаков. – Сегодня мы можем выставить только 3% наших предметов. Поэтому нужно постоянно что-то показывать из своего собрания, а «Галера» будет пространством для привозных выставок.Кроме того, в этом году обновят экспозицию в доме-музее Столетовых. Как изменится важное для истории региона место, жители и гости Владимира смогут узнать 10 августа.- Мы не только должны, но и обязаны беречь историческое наследие наших предков, приумножать культурное достояние, дарить «второе дыхание» музейным экспозициям. Все это бесценно. Ведь мир меняется. Новые поколения через сохранённую, в том числе, и нами историю, увидят путь развития нашего государства. Очень рад, что во Владимире – в сердце «Золотого Кольца России» - для этого прикладывают большие усилия. Кстати, сегодня, 18 мая- Международный день музеев. От всей души поздравляю людей, которые берегут наше культурное и историческое наследие! Ваш труд, знания – поистине неоценимы, - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.