В Сети вышел анонс новой серии реалити-шоу. Поклонники шоу Дом-2 разнесли участницу Анну Брянскую.

В Сети вышел анонс новой серии реалити-шоу. Поклонники шоу "Дом-2" разнесли участницу Анну Брянскую.В ролике видно, какобитатели периметра "изучают" бюстгальтеры. При этом активнее всего себя ведетБрянская. "Этой губкой можно посуду мыть. Это ручная работа… Я не хочуостальное рассматривать, я влюбилась в этот бюст", – с насмешкой манерноговорит девушка на шоу "Дом-2". Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Dom2_reality.Поклонники телестройки осудили поведение Анны Брянской. "Онапытается показаться светской львицей (колхоз)", "Уже какой раз замечаю, чтоэта Аня начала косить под Женю Фиафилактову (бывшая участница – тоже такаяманера общения была у нее). Раньше такая тихая была незаметная, а сейчас прямстерва стервой, почувствовала себя звездой", – высказались фолловеры аккаунта