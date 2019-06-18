В Сети вышел анонс новой серии реалити-шоу. Поклонники шоу Дом-2 разнесли участницу Анну Брянскую.
В Сети вышел анонс новой серии реалити-шоу. Поклонники шоу "Дом-2" разнесли участницу Анну Брянскую.
В ролике видно, как
обитатели периметра "изучают" бюстгальтеры. При этом активнее всего себя ведет
Брянская. "Этой губкой можно посуду мыть. Это ручная работа… Я не хочу
остальное рассматривать, я влюбилась в этот бюст", – с насмешкой манерно
говорит девушка на шоу "Дом-2". Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Dom2_reality.
Поклонники телестройки осудили поведение Анны Брянской. "Она
пытается показаться светской львицей (колхоз)", "Уже какой раз замечаю, что
эта Аня начала косить под Женю Фиафилактову (бывшая участница – тоже такая
манера общения была у нее). Раньше такая тихая была незаметная, а сейчас прям
стерва стервой, почувствовала себя звездой", – высказались фолловеры аккаунта