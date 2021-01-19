Сильные морозы спровоцировали волну пожаров. Много сообщений поступает о возгораниях в частных домах. 18 января в одно и то же время сгорело сразу два таких дома, причём в разных районах

Сильные морозы спровоцировали волну пожаров. Много сообщений поступает о возгораниях в частных домах. 18 января в одно и то же время сгорело сразу два таких дома, причём в разных районах области. Около 16.00 в МЧС региона поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Суздале на улице Мичурина. О возгорании спасателям сообщили слишком поздно.