160 лет назад в России- 19 февраля 1861-ого- было отменено крепостное право. Крестьянскому сословию император Александр Второй, вошедший в историю как Освободитель, даровал свободу.

160 лет назад в России- 19 февраля 1861-ого- было отменено крепостное право. Крестьянскому сословию император Александр Второй, вошедший в историю как Освободитель, даровал свободу.К юбилею Государственный Архив области подготовил специальный медиапроект.Высочайший манифест определил направление развития всей страны. Архивисты с помощью современных технологий рассказывают о Великой реформе. И торжествах, которые прошли во Владимирской губернии полвека спустя после дарования крестьянству личной свободы.Документальная глава об отмене крепостного права в России на сайте Госархива представлена и в медиаварианте, и как электронная книга, которая доступна для скачивания. Это часть открытого историко-архивного проекта "Хвала Клио".