Звезды Голливуда наконец-то договорились о скорейшем разводе. Анджелина Джоли и Брэд Питт вскоре станут свободными, применив процедуру бифуркации, именно так называется разделение судебного процесса на две части.

Звезды Голливуда наконец-то договорилисьо скорейшем разводе. Анджелина Джоли и Брэд Питт вскоре станут свободными,применив процедуру бифуркации, именно такназывается разделение судебного процесса на две части.Два с половиной года знаменитости не могут развестись, чем уже изрядно измучили и себя, и детей. Все потому, что Джоли и Питт никак не договорятся об опеке над шестью наследниками, а также о разделе имущества. А его, ни много ни мало, 400 миллионов долларов. В семейном багаже артистов и совместный бизнес.Устав друг от друга, судебных разбирательств, трат на адвокатов и пересудов в СМИ, Анджелина Джоли и Брэд Питт решили ускорить процесс. Они хотят налаживать жизнь дальше и решать оставшийся юридические вопросы в "свободном" статусе, сообщаетБрэд и Анджелина хотят, чтобы их развели до вынесения решения по остальным спорным вопросам. Таким образом, применив бифуркацию, звездные супруги будут официально разведены.Отметим, длительный бракоразводный процесс сильно сказался на внешности Джоли. Поклонники заметили, что актриса сильно похудела, у нее появились синяки под глазами и нездоровая бледность. В свою очередь Питт выглядит куда лучше своей экс-возлюбленной.К слову, все чаще стали идти на компромиссы. Напомним, в начале декабря 2018 года должно было состояться очередное заседание суда по опеке над детьми. Однако удалось договориться полюбовно и подписать соответствующее соглашение.