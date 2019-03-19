Жителей Крыма спасла Россия. Если бы не воссоединение с ней в 2014 году, то по республике бы колесили украинские танки, а с неба сыпались бомбы.

ЖителейКрыма спасла Россия. Если бы не воссоединение с ней в 2014 году, то пореспублике бы колесили украинские танки, а с неба сыпались бомбы.В Крыму намечалась бойняпохлеще, чем в Донбассе, заявилполитолог Владимир Корнилов. Крымчане видят, что сейчас происходит наюго-востоке Украины и счастливы, что их миновала эта участь."Еслибы не воссоединение Крыма с Россией, то там была бы бойня еще хуже, чем вДонбассе. Неужели вы думаете, что Крым менее пророссийский, и они бы там нестали сопротивляться незаконному вооруженному мятежу в Киеве? Конечно же стали,и вы бы бросили против них самолёты и танки!", – заявил Корнилов, обращаясь кукраинским политологам в эфире ток-шоу на телеканале "Россия 1" .Экспертнапомнил, что Украина до сих пор считает Крым своим, но при этом почему-топерекрыла подачу на полуостров воды и электроэнергии, прекратилажелезнодорожное сообщение с республикой. "Неужели из вас кто-то думает всерьез,что, когда вы людей лишаете света, они будут больше вашими?", – негодовал Корнилов.Украинские политологи молчали о опускали глаза в пол.снова стал частью России в марте 2014 года после референдума, на которомподавляющее большинство жителей республики проголосовали за воссоединение. Украина считает республику своей территорией,международное сообщество не признало процедуры вхождения Крыма в состав Россиии называет это аннексией вопреки общепринятому определению такого действия.ПрезидентУкраины Петр Порошенко неоднократно обещал вернуть , надеясь на поддержкуЗапада. При этом международное сообщество фактически признало Крым российским:в республику часто приезжают парламентские делегации из европейских стран сцелью налаживания экономических и политических контатков.