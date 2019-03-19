Жителей
Крыма спасла Россия. Если бы не воссоединение с ней в 2014 году, то по
республике бы колесили украинские танки, а с неба сыпались бомбы.
Жителей
Крыма спасла Россия. Если бы не воссоединение с ней в 2014 году, то по
республике бы колесили украинские танки, а с неба сыпались бомбы.
В Крыму намечалась бойня
похлеще, чем в Донбассе, заявил
политолог Владимир Корнилов. Крымчане видят, что сейчас происходит на
юго-востоке Украины и счастливы, что их миновала эта участь.
"Если
бы не воссоединение Крыма с Россией, то там была бы бойня еще хуже, чем в
Донбассе. Неужели вы думаете, что Крым менее пророссийский, и они бы там не
стали сопротивляться незаконному вооруженному мятежу в Киеве? Конечно же стали,
и вы бы бросили против них самолёты и танки!", – заявил Корнилов, обращаясь к
украинским политологам в эфире ток-шоу на телеканале "Россия 1" .
Эксперт
напомнил, что Украина до сих пор считает Крым своим, но при этом почему-то
перекрыла подачу на полуостров воды и электроэнергии, прекратила
железнодорожное сообщение с республикой. "Неужели из вас кто-то думает всерьез,
что, когда вы людей лишаете света, они будут больше вашими?", – негодовал Корнилов.
Украинские политологи молчали о опускали глаза в пол.
снова стал частью России в марте 2014 года после референдума, на котором
подавляющее большинство жителей республики проголосовали за воссоединение. Украина считает республику своей территорией,
международное сообщество не признало процедуры вхождения Крыма в состав России
и называет это аннексией вопреки общепринятому определению такого действия.
Президент
Украины Петр Порошенко неоднократно обещал вернуть , надеясь на поддержку
Запада. При этом международное сообщество фактически признало Крым российским:
в республику часто приезжают парламентские делегации из европейских стран с
целью налаживания экономических и политических контатков.