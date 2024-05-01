Владимирцы борются с шелкопрядом и ясеневой златкой.

Владимирцы борются с шелкопрядом и ясеневой златкой.Керосин – в делоВ нашей области начали обрабатывать леса от непарного шелкопряда, расплодившегося в прошлом году.Тогда злостный вредитель терроризировал огороды, сады и кладбища Собинского, Судогодского, Гусь-Хрустального районов. Гусеницы не только нападали на листву деревьев в подсобных хозяйствах, но и стремительно уничтожили зелень в заповедных лесах, в том числе в национальном парке «Мещёра». Общая площадь очага распространения шелкопряда превысила 20 тыс. га.Чтобы ситуация не повторилась, уже сейчас власти региона начали обрабатывать землю от прожорливых гусениц. На некоторых участках это приходится делать вручную. Сотрудники министерства лесного хозяйства, центра защиты леса, представители лесничества, волонтёры при помощи специальных приспособлений — брусков с намотанной на них тканью – обмазывают соляркой стволы деревьев, на которых обосновались насекомые. Причём аккуратно, чтобы на растениях не образовывались большие пятна.– Метод нефтевания – безопасный и щадящий природу. Он точно поможет сдержать распространение вредителя, – рассказал директор центра защиты леса Илья Аристархов.Этот метод, по словам специалиста, также хорошо подходит для борьбы с насекомыми на приусадебных участках. Но делать это нужно не позднее второй-третьей декады мая. Однако, если на улице холодно, этот период можно продлить до начала июня.Обработка под вопросомБорьбу с прожорливой гусеницей начали по всему региону, особенно в Гусь-Хрус­таль­ном районе, который в прошлом году пострадал от вредителя особенно сильно. В ближайших планах лесников – перейти к более масштабным действиям.– Нам надо понять, как шелкопряд перезимовал. По результатам этого учёта мы должны решить, целесообразно ли в дальнейшем обрабатывать лесные площади, – уточнили в министерстве лесного хозяйства региона.Деньги на это уже выделили, торги провели, даже определили подрядчика, который бы обработал специальным биопрепаратом очаговые территории. Однако окончательное решение примут только после заключения специалистов-лесопатологов.И хвойные, и плодовыеГусеницы шелкопряда отличаются отменным аппетитом, рассказали в Россельхозцентре по Владимирской области. Вредитель не гнушается ни лиственными, ни хвойными деревьями, ни плодовыми культурами, даже злаки и трава ему по вкусу.А ветреная погода способствует тому, что личинки появляются в новых местах и уже к началу лета превращаются во взрослую гусеницу. Поэтому обработку против шелкопряда проводят с появлением первой зелени.По словам специалистов, в основе биопрепарата, которым планируют обработать насаждения, споры особого штамма почвенных бактерий. Они заражают вредителей и в процессе жизнедеятельности выделяют особый токсин, который, попадая в желудок шелкопряда, постепенно его убивает.Карантин по златкеПока в гусевских лесах пытаются предотвратить нашествие шелкопряда, в Кольчугинском районе уже ввели карантин. Сотрудники Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям нашли на деревьях ясеневую изумрудную златку.– Наибольший вред наносят личинки насекомого: проникая под кору дерева, они питаются лубом, образуя плоские спиралевидные ходы. Жизнедеятельность насекомого приводит к гибели растения на третий-четвёртый год, а при массовом заселении – уже на следующий год, – пояснили в ведомстве.Та же беда коснулась областного центра. Очаг вредителей оказался в сквере в районе дома № 25 на улице Мира. Поражённые ясени и клёны практически погибли. Городская комиссия по охране зелёных насаждений уже выдала разрешение на ликвидацию около 40 больных деревьев.Мнение экспертаМинистр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев:– Во время борьбы с шелкопрядом на своих участках жителям нужно обратить внимание на то, что кладки этого вредителя могут находиться не только на стволах деревьев, но и на заборах, сараях, стенах и т. д.