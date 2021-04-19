В 2020 году «Ростелеком» организовал защищенную сеть передачи данных (VPN1) для 187 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) во Владимирской области. Провайдер проложил свыше 250 километров ВОЛС и ..

В 2020 году «Ростелеком» организовал защищенную сеть передачи данных (VPN1) для 187 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) во Владимирской области. Провайдер проложил свыше 250 километров ВОЛС и предоставил каналы связи в медучреждения всех 16 районов области. Создание цифровой инфраструктуры проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика». До конца 2021 года «Ростелеком» подключит к VPN еще более 120 ФАПов области.Созданная «Ростелекомом» виртуальная частная сеть гарантирует заказчикам надежное хранение и обработку информации, в том числе персональных данных о пациентах. Внедрение VPN позволит лечебным учреждениям оцифровать большую часть процессов. В частности, ФАП смогут переводить в электронный вид медицинские карты, вести учет временной нетрудоспособности, взаимодействовать с аптеками и многое другое.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«"Ростелеком” предоставляет заказчикам комплексное ИТ-решение под ключ в рамках единого контракта. С прошлого года мы реализуем проект по организации VPN для фельдшерско-акушерских пунктов. А в текущем планируем подключить отремонтированные и новые ФАПы. Для заказчиков мы применили интеграционное решение, объединяющее сетевые услуги и современные средства криптографической защиты в соответствии с требованиями Минздрава к информационным системам. В работе сервиса "Ростелеком” использует надежные алгоритмы шифрования. VPN обеспечивает безопасную передачу информации, включая голос и видео, что отвечает требованиям ФСБ России».Услуга VPN от «Ростелекома» предназначена для создания единой корпоративной сети заказчика без строительства инфраструктуры и затрат на ее обслуживание. Виртуальная частная сеть — это объединение отдельных устройств или локальных сетей, что обеспечивает целостность и безопасность передаваемой информации.Более подробную информацию по услугам информационной безопасности можно узнать на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 30 00.