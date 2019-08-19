Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета Единой России Андрей Турчак направил обращение на имя президента России Владимира Путина с предложением представить к награде бортпроводницу самолета Ан-24 авиакомпании Ангара Елену Лапуцкую. Она проявила свои лучшие качества и помогла избежать жертв во время страшного ЧП с лайнером в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак направил обращение на имя президента России Владимира Путина с предложением представить к награде бортпроводницу самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елену Лапуцкую. Она проявила свои лучшие качества и помогла избежать жертв во время страшного ЧП с лайнером в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск."Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды", – заметил Турчак.Он добавил, что подобные случаи необходимо отмечать на государственном уровне. "Желаю Елене Лапуцкой скорейшего выздоровления и возвращения в профессию", – подчеркнул вице-спикер Совфеда. Ранее президент России Владимир Путин наградил экипаж самолета Airbus А321, совершившего экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой.Напомним, 27 июня в аэропорту поселка Нижнеангарск в Бурятии из-за отказадвигателя совершил жесткую посадку самолет Ан-24. После приземления лайнер врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся.Избежать страшной трагедии и человеческих жертв помогла бортпроводница Елена Лапуцкая. Она в одиночку сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона.Благодаря профессионализму стюардессы никто из 43 пассажиров не погиб. К сожалению, во время ЧП все же не обошлось без жертв. Командир Ан-24 и бортмеханник погибли сразу после крушения. Второму пилоту удалось покинуть самолет через аварийный люк охваченной огнем кабины.