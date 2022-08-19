Во Владимире сегодня открылся второй межрегиональный книжный фестиваль Китоврас. В этом году его...

Во Владимире сегодня открылся второй межрегиональный книжный фестиваль "Китоврас". В этом году его главной площадкой стал Пушкинский бульвар. Всех участников фестиваля: и писателей, и читателей - поздравил врио заместителя губернатора Владимир Куимов.Владимир Куимов, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Наш фестиваль становится традиционным, сегодня он вообще вышел на улицу. Мы уже не вмещаемся в границы наших библиотек, и это классно, потому что у наших жителей есть желание знакомиться с новой литературой."Китоврас" продлится 3 дня. В павильонах можно будет не только найти новинки литературы, но и встретиться с известными писателями, в том числе владимирскими. Гостей ждут презентации книг, мастер-классы, поэтическая и культурная программа. Особое внимание - и книгам для детей. Фестиваль поддерживают Министерство культуры и Российская государственная детская библиотека. Также все желающие смогут передать книги детям Донбасса.Михаил Фаустов, программный директор книжного фестиваля "Китоврас":- 80 с лишним мероприятий и 100 с лишним стендов издательств, всего много. Все очень хорошо. Все очень интересно. Каждый день неповторим, каждый час даже неповторим.