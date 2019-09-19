Судя по всему, экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон никак не может простить американского лидера за свое увольнение. При первой же появившейся возможности он раскритиковал главу Белого дома за внешнюю политику.

Судя по всему, экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон никак не может простить американского лидера за свое увольнение. При первой же появившейся возможности он раскритиковал главу Белого дома за внешнюю политику.По мнению Болтона, переговоры с КНДР и Ираном изначально обречены на провал. Эти страны не будут отказываться от ядерного оружия. Он также отметил, что переговоры им нужны для смягчения американских санкций.Кроме того, Джон считает ужасным сигналом решение Дональда пригласить представителей запрещенного исламского движения "Талибан". Он обосновал свою позицию тем, что договоренности с талибами не имеют никакого смысла.Напоследок экс-советник главы Белого дома упрекнул Трампа за отсутствие реакции США на сбитый Тегераном беспилотник. По его словам, бездействие со стороны Америки послужит поводом для начала агрессивных действий со стороны Ирана.Напомним, президент США уволил Болтона 10 сентября. Дональд заявил, что экс-советнику не удалось найти общий язык с представителями американской администрации. Кроме того, американский лидер утверждал, что Джон совершил немало крупных ошибок на своем посту.Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что в большинстве случаев Болтону импонировал путь решения проблем с акцентом на силовые методы, сообщает . Тем не менее, российский политик признал, что Джона по праву можно назвать приятным собеседником.