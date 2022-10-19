Президент РФ Владимир Путин ввел в регионах центрального округа, включая Владимирскую область, режим повышенной готовности на заседании Совбеза 19 октября. Ввод режима повышенной

Президент РФ Владимир Путин ввел в регионах центрального округа, включая Владимирскую область, режим повышенной готовности на заседании Совбеза 19 октября. Ввод режима повышенной готовности означает: Усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих