Союзному государству России и Белоруссии исполнился 21 год, но интеграция двух стран последнее время зашла в тупик. Политолог Юрий Баранчик уверен: вина за срыв проекта лежит на Александре Лукашенко.

Союзному государству России и Белоруссии исполнился 21 год, но интеграция двух стран последнее время зашла в тупик. Политолог Юрий Баранчик уверен: вина за срыв проекта лежит на Александре Лукашенко.За прошедшие годы Россия и Белоруссия многое сделали для продвижения интеграции, отметил эксперт. Он напомнил, что для граждан двух стран создан единый рынок труда, люди могут свободно перемещаться, учиться в вузах.На стратегическом уровне интеграция России и Белоруссии забуксовала, констатировал Баранчик. У двух стран по-прежнему нет общей финансово-экономической политики, единых органов Союзного государства (СГ), подчеркнул политолог.По его мнению, главным виновником срыва интеграции России и Белоруссии является Александр Лукашенко. Свою страну он воспринимает как личный участок земли, который хочет передать по наследству, пояснил эксперт.Ранее политолог Кирилл Озимко , почему Александр Лукашенко опасается интеграции с Россией. По его словам, в случае реализации проекта Союзного государства Минску пришлось бы делиться суверенитетом с Москвой.Россия в силу своего размера и экономического потенциала станет доминировать в Союзном государстве – такой вариант Лукашенко не устраивает, уверен политолог. Он напомнил, что договор о СГ предполагает создание общего парламента, в котором 75 депутатов будут представлять Россию и лишь 28 – Белоруссию."Наверняка все будет упираться в несоразмерность союзников: либо слишком много власти у маленькой Белоруссии над большой Россией, либо растворение белорусского суверенитета", – написал политолог в своей статье на портале "Украина.ру".Договор об интеграции России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. Он предполагает создание общего экономического и гуманитарного пространства, проведение единой оборонной политики.