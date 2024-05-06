В Муромском районе на самое дно реки Морозимо погрузился подводный путешественник В Муромском...

В Муромском районе на самое дно реки Морозимо погрузился подводный путешественникВ Муромском районе на самое дно реки Морозимо, или как её называют местные, в Саванчаковский пруд, погрузился подводный путешественник и блогер Супер Лёха."Дно данного водоёма покрыто густой растительностью. Настолько густой, что разглядеть что-то на дне практически невозможно."Энтузиаст профессионально занимается такими съемками, потрясая подписчиков подводными кадрами.Сначала глубина погружения техники составляла около трёх метров.На четырёх на дне стали видны водоросли спирогира, которые любят пресные водоёмы. Их ещё называют гигантскими "зелёными облаками".Из всего подводного плавания это место реки, по словам наблюдателя, оказалось самым красивым.Местные говорят, что именно в этих водорослях живут огромные карпы, весом до семи килограммов. Но Алексею заснять их не удалось. Зато путешественнику повстречалась огромная щука.Максимальная глубина реки достигает семи метров.