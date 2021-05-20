Павильоны Здоровая Москва работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 08:00 до 20:00.Москвичи могут проверить свое здоровье в 46 павильонах "Здоровая Москва". Прием проводят врачи из городских поликлиник. Предварительная запись не нужна, необходимо просто явиться и заполнить анкету, после чего можно пройти обследование:В павильонах "Здоровая Москва" есть кабинеты врачей общей практики, ультразвуковой диагностики, доврачебного осмотра, процедурный и смотровой кабинеты. Обследование проводится в течение часа. Большая часть результатов доступна сразу, данные заносятся в электронную медицинскую карту.У врачей, которые работают в павильонах "Здоровая Москва", главная задача – выявить у человека заболевание на ранней стадии, ведь чем раньше был поставлен диагноз, тем выше шансы на выздоровление. Главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала, что чаще всего диагностируются болезни сердечно-сосудистой системы – например, гипертония первой и второй стадий."Также это может быть сахарный диабет, заболевания легких, болезни эндокринной системы. Нередко обнаруживаем рак желудочно-кишечного тракта, у женщин — рак молочной железы", – уточнил специалист.Все процедуры в павильонах абсолютно бесплатны. Обследование могут пройти граждане от 18 лет, прикрепленные к одной из столичных поликлиник или имеющие московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС).Павильоны "Здоровая Москва" появились в парках столицы в 2019 году. Всего за четыре месяца медицинские осмотры прошли 430 тысяч человек. Летом 2020-го павильоны не работали из-за пандемии коронавируса, однако в этом году они снова открылись, и москвичи или вакцинацию от коронавируса.