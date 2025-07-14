Преступник задержан.

В Киржаче найдена убитой 17-летняя девушка, пропавшая без вести. Подозреваемый в совершении преступления задержан и заключен под стражу. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе управления СКР по Владимирской области.По предварительным данным, 10 июля 2025 года девушка не вернулась домой после поездки в Москву. Самостоятельные поиски отца не дали результатов, и на следующий день он обратился в полицию. Вскоре тело пропавшей с признаками насильственной смерти было обнаружено в микрорайоне Красный Октябрь города Киржача.В результате совместной работы следователей и полиции, благодаря записям камер видеонаблюдения, был установлен и задержан подозреваемый – 40-летний ранее судимый мужчина. Следствие установило, что в ночь убийства он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел девушку, проследовал за ней и совершил нападение.По факту убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование ведется при содействии УМВД России по Владимирской области. Подозреваемому предъявлено обвинение.