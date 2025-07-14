Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

В деревне Заднее Поле Покровского городского округа произошел крупный пожар, кадры с места происшествия быстро распространились в социальных сетях. Об этом сообщает Главное Управление МЧС России по Владимирской области.Днем, в 14:40, пожарным поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома. Оперативно прибывшие на место расчеты обнаружили, что огнем охвачена практически вся постройка.Предварительная площадь пожара составила около 200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливает дознаватель, работающий на месте происшествия.В тушении пожара были задействованы 10 сотрудников МЧС.