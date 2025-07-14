В Александрове расследуется дело о жестоком убийстве несовершеннолетней. По факту гибели девушки-подростка возбудили уголовное дело.
В Александрове расследуется дело о жестоком убийстве несовершеннолетней. По факту гибели девушки-подростка возбудили уголовное дело. Подробности — у vlad.aif.ru.
Не вернулась из поездки
В Александрове возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой жительницы города Киржач, сообщает Следком региона.
По предварительной версии следователей, 17-летняя потерпевшая не вернулась домой после проездки в Москву.
Почти сутки отец пытался отыскать дочку самостоятельно. Когда поиски не увенчались успехом, пошел в правоохранительные органы.
«11 июля в полицию с заявлением о безвестном исчезновении дочери обратился местный житель. Сотрудники полиции приступили к поисковым мероприятиям. Спустя несколько часов в ходе осмотра местности в одном из микрорайонов города полицейские обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти», — рассказали в УМВД России по Владимирской области.
В Следкоме уточнили, что труп был найден на территории микрорайона Красный Октябрь города Киржача.
Как сообщил источник «33Live.Ru», скорее всего, девушку изнасиловали. И сделал это мужчина, который ранее отбывал срок за аналогичное преступление. После совершенного он придушил жертву своей кофтой и бросили умирать в канаве с водой — буквально в 300 метрах от ее дома. Смерть несовершеннолетней наступила от асфиксии в результате утопления.
Затем злоумышленник выбросил вещи подростка, которые тем же утром обнаружила случайная прохожая и отнесла в полицию, куда спустя непродолжительное время обратился отец потерпевшей и опознал их.
Сэкономила на такси?
Отыскать злоумышленника удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. На кадрах было зафиксировано, как незнакомец преследуют жертву.
Мужчину задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения.
«Он заметил идущую пешком несовершеннолетнюю, проследовал за ней и совершил нападение», — уточнила помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина.
Как стало известно со слов нашего источника, в тот вечер девушка приехала из Москвы около полуночи вместе с подругой. Девушки вызвали такси. Вероятнее всего, пытаясь сэкономить, подросток вышла из машины по пути, немного не доехав до дома. Там-то ее и заметил пьяный злоумышленник.
В настоящее время задержанному предъявлено обвинение. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела находится на контроле Центрального аппарата СКР.