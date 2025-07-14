В телеграм-каналах начали распространять ложные сообщения об открытии кафе с капибарами в различных городах.

В телеграм-каналах начали распространять ложные сообщения об открытии кафе с капибарами в различных городах. Об этом сообщила Министерства региональной безопасности Владимирской области.На самом деле заявленных в рекламе заведений общепита не существует. Заманчивый образ капибар нередко используют мошенники, чтобы завлечь в свои сети граждан.«Не переходите по ссылкам, которые ведут в сомнительные телеграм-каналы, и не регистрируйтесь в них», – говорится в сообщении пресс-службы.