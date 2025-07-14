Компания «Т Плюс» развернула масштабную подготовку к предстоящей зиме.

Компания «Т Плюс» развернула масштабную подготовку к предстоящей зиме. Во Владимире ведутся активные работы по комплексной проверке и реконструкции тепловых сетей. В ближайшее время будет обновлено и проверено почти 14,5 км тепломагистралей, что позволит значительно повысить надежность теплоснабжения города в холодное время года.В настоящее время на проспекте Строителей полным ходом идёт модернизация ключевого участка тепловой сети. Энергетики «Т Плюс» проводят замену 232 метров трубопровода, обеспечивающего централизованное теплоснабжение значительной части города. Этот участок имеет стратегическое значение, поскольку от него зависит тепло и горячая вода в 18 многоквартирных домах, где проживает около 3000 владимирцев, а также в четырех социальных учреждениях, включая два детских сада. Заместитель главы города Илья Букалов отметил, что на время проведения работ, чтобы не оставить жителей без горячей воды, организована временная схема теплоснабжения с использованием резервных мощностей Владимирской ТЭЦ-2.- По результатам работ, которые проведет компания, надежность теплосетей будет увеличена. Надеюсь, что предстоящий отопительный период пройдет безаварийно. Работы подходят к концу, буквально на днях рабочие приступят к следующему этапу - это благоустройство. С учетом даже разных погодных условий – от проливных дождей до изнуряющей жары – сотрудники «Т Плюс» демонстрируют высокий профессионализм, за что им выражается особая благодарность, - сказал он.Это завершающий этап большого проекта технического перевооружения магистральной тепловой сети вдоль проспекта Строителей, который выполняется в течение двух лет. В 2024 году специалисты «Т Плюс» переложили участок от ЖК «Факел» до ТЦ «Новинка» — 382 метра трубопровода.- В работе задействовано порядка 12 рабочих и специализированная техника: экскаваторы, самосвалы и все что необходимо для работы. На данном объекте дело движется к финишной прямой. Рассчитываем, что через 10 дней подрядная организация закончит полностью строительно-монтажные работы и мы выйдем на переподключение вновь смонтированных трубопроводов, – рассказал технический директор - технический директор - главный инженер Владимирских тепловых сетей Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Эдуард Будыкин.В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону компания «Т Плюс» реализует целый комплекс мер по обеспечению надежного и бесперебойного теплоснабжения. Помимо активной реконструкции тепломагистралей и модернизации 4 котельных, проводятся гидравлические испытания повышенным давлением трубопроводов тепловых сетей, а также ведется тщательная подготовка водоподготовительного и теплообменного оборудования.- Для замены теплотрасс мы используем трубы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля. Дистанционный контроль за состоянием теплосетей в режиме онлайн позволяет нашим сотрудникам максимально быстро выявить и устранить возможные повреждения. Срок службы таких современных трубопроводов гарантирует не менее 30 лет их безаварийной эксплуатации, – добавил Эдуард Александрович.Одновременно с работами на проспекте Строителей, «Т Плюс» ведет масштабную модернизацию теплосетей во Фрунзенском районе. На улице 1-я Пионерская специалисты заменяют участок трубопровода протяженностью 173 метра, что позволит существенно повысить качество и надежность теплоснабжения целого ряда улиц, включая 1-ю Пионерскую, Мира, Усти-на-Лабе, Северную, Фейгина, Крупской, Полины Осипенко. Этот проект обеспечит стабильное теплоснабжение более чем 40 000 жителей, проживающих в 448 жилых домах, а также бесперебойную работу 12 детских садов, 20 учебных и четырех медицинских учреждений, и 51 административного здания. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, все работы проводятся без отключения горячей воды – для этого был смонтирован временный трубопровод.- На улице 1-Пионерская в настоящий момент происходит реконструкция магистральных тепловых сетей, которые расположены непосредственно под проезжей частью. Трубопроводы в свое время были построены в конце 90-х годов и пролежали до этого времени более 25 лет. Те технологии, которые были в то время, не позволяли существенно увеличить срок службы трубопровода. При этом в каналы тепловых сетей происходит постоянное поступление грунтовых вод, дождевых, что вызывает усиленную коррозию метала. Поэтому в настоящий момент по современным технологиям здесь прокладываются трубы из пенополиуретана с пластиковой изоляцией и системой удаленного контроля увлажнения. Срок завершения работ планируется на 31 августа, – отметил Эдуард Будыкин.Сейчас работы также идут на улицах Гражданская, Лакина, Мира, Чернышевского, Почаевская, Добросельская. Затем энергетики заменят участки на улицах Княгинин Монастырь, Ильича, Северная, Рябиновая, Гороховая и проспекте Октябрьский. Также произведут модернизацию четырёх котельных: трёх в п. Оргтруд и одной на ул. Семашко во Владимире. Нарушенное благоустройство после завершения работ полностью восстановят. Проведённый комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и горячей водой. Все мероприятия запланировано завершить до 30 сентября 2025 года.Реклама