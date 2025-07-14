Возвращенному в родные края вице-губернатору Александру Максимову вменили новую структуру. Она будет создана по поручению главы региона. Также Максимову передают ряд направлений: он будет

Возвращенному в родные края вице-губернатору Александру Максимову вменили новую структуру. Она будет создана по поручению главы региона. Также Максимову передают ряд направлений: он будет курировать сферу сельского хозяйства, продовольственную безопасность, ветеринарию, работу с безнадзорными животными и инспекцию гостехнадзора. Новая создаваемая служба, которая тоже попала в ведение Александра Максимова, будет заниматься благоустройством. Об этом сообщил губернатор