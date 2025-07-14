В Рпени нашли нелегальные стоки. Тревогу забили местные жители, которые заметили в реке подозрительные мутные потоки с неприятным запахом. В доказательство своих слов люди опубликовали

В Рпени нашли нелегальные стоки. Тревогу забили местные жители, которые заметили в реке подозрительные мутные потоки с неприятным запахом. В доказательство своих слов люди опубликовали видео. На кадрах можно заметить, что в определенном участке вытекает коричневая вода вместе с белым мелким мусором на пересечении Рпенской магистрали и улицы Северной. По соображениям жителей, кто-то недобросовестно вывел