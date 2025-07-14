Суздаль включили в список населённых пунктов, где покупка вторичного жилья стала доступна по семейной ипотеке.

Суздаль включили в список населённых пунктов, где покупка вторичного жилья стала доступна по семейной ипотеке. Об этом в своём сообщил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Как отметил парламентарий, ранее он добился включения в данную программу 18 малых городов 33-го региона, в которых практически отсутствуют новостройки. Отныне и в Суздале семьи с детьми смогут взять ипотеку под 6% на покупку квартиры или дома на вторичном рынке недвижимости.«Это принципиально важно для поддержки семей с детьми, а если посмотреть шире, то в целом для развития наших малых городов и демографии», – подчеркнул Алексей Говырин.На текущий момент максимальная сумма кредита по семейной ипотеке на вторичном рынке составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья можно оплатить из средств материнского капитала.Список населённых пунктов планируется обновлять раз в полгода.