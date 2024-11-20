Рассказываем, как распределят автобусы.

В четверг, 21 ноября, школы Владимирской области получат 28 новых автобусов для организации подвоза детей. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.Автобусы распределены следующим образом: 5 отправятся в Ковровский район, 4 – в Гусь-Хрустальный, 3 – в Александровский, а по 2 автобуса получат Камешковский, Петушинский и Селивановский районы. В остальные районы и города, включая Владимир, Ковров, Муром и специальную школу-интернат в Александрове, будет доставлен по одному автобусу.Новые машины оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС и тахографами, которые будут обеспечивать контроль за пройденным маршрутом, скоростью движения и временем работы водителей. Напомним, ранее мы писали, что