Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян отреагировал на смелое
заявление писателя о Ксении Собчак. Захар Прилепин заявил, что запретит журналистку.
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян отреагировал на смелое
заявление писателя о Ксении Собчак. Захар Прилепин заявил, что запретит журналистку.
Собеседник "Дни.ру" считает,
что такие популистские заявления – это бич нашего времени. По его мнению,
именно поэтому медиаперсоны порой и прибегают к ним.
"Скажи, что надо Урганта
лишить паспорта, и ты в лучах славы. Скажи, что Познеру пора во Францию, и тебя
носят на руках. Скажи, что Ксении Собчак нужно вообще запретить говорить, и вот
уже ты национальный герой", – отметил Манукян. "Это прекрасные примеры
манипуляции людьми и их самыми низменными инстинктами. Дать команду
"фас" в отношении этих телеведущих много ума не надо", – уверен
эксперт.
Манукян отметил, что куда
проще общаться на таком языке, нежели призывать к тому, чтобы люди постоянно
повышали свой образовательный ценз, анализировали происходящие вокруг них
события, а также внимательно изучали инфопоток страны. По его мнению,
высказывание Прилепина в Твиттер – довольно спорное и провокационное.
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