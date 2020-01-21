Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отреагировал на смелое заявление писателя о Ксении Собчак. Захар Прилепин заявил, что запретит журналистку.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян отреагировал на смелоезаявление писателя о Ксении Собчак. Захар Прилепин заявил, что запретит журналистку.Собеседник "Дни.ру" считает,что такие популистские заявления – это бич нашего времени. По его мнению,именно поэтому медиаперсоны порой и прибегают к ним."Скажи, что надо Урганталишить паспорта, и ты в лучах славы. Скажи, что Познеру пора во Францию, и тебяносят на руках. Скажи, что Ксении Собчак нужно вообще запретить говорить, и вотуже ты национальный герой", – отметил Манукян. "Это прекрасные примерыманипуляции людьми и их самыми низменными инстинктами. Дать команду"фас" в отношении этих телеведущих много ума не надо", – уверенэксперт.Манукян отметил, что кудапроще общаться на таком языке, нежели призывать к тому, чтобы люди постоянноповышали свой образовательный ценз, анализировали происходящие вокруг нихсобытия, а также внимательно изучали инфопоток страны. По его мнению,высказывание Прилепина в Твиттер – довольно спорное и провокационное.Материал дополняется