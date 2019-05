Лариса Долина 12 лет назад стала крестной матерью дочери певицы Юлии Началовой. Потом две певицы стали друг для друга еще ближе и роднее – дочь Долиной Ангелина была лучшей подругой Юли. А когда Лариса Александровна стала бабушкой, в крестные для своей внучки Сашеньки она предложила кандидатуру Юлии Началовой!

Лариса Долина 12 лет назад стала крестной матерью дочери певицы Юлии Началовой. Потом две певицы стали друг для друга еще ближе и роднее – дочь Долиной Ангелина была лучшей подругой Юли.А когда Лариса Александровна стала бабушкой, в крестные для своей внучки Сашеньки она предложила кандидатуру Юлии Началовой!На почерневшую от горя Ларису Долину, сидевшую у гроба Юлии, было больно смотреть. Певица онемела и не могла сказать ни слова, она все смотрела в одну точку и, кажется, не могла поверить, что этой не страшный сон. А когда гроб с телом Началовой выносили из траурного зала, Долина дала волю чувствам и разрыдалась."Моя девочка... Выросшая на моих глазах.. Талантливая и амбициозная, в то же время, ранимая и тонкая. Поверить не могу и не хочу. Но от правды никуда не деться. У меня нет слов, только боль и слезы. Пусть память о тебе будет солнечной и светлой!" – говорила она тогда о смерти кумы.Но время, как известно, лечит. Жизнь идет своим чередом. И уже сегодня, спустя два месяца после скоропостижного ухода из жизни Началовой, ее кума закатывает шикарные концерты. Только что она в сопровождении оркестра Jazz Magic под руководством Cергея Долженкова выступила в Джаз-клубе Игоря Бутмана.Программа под названием Let it Be – удачная коллаборация студентов и преподавателей кафедры эстрадно-джазового пения МГИК под руководством Ларисы Долиной.А перед этим Долина выпустила трогательный на самую известную песню своей кумы "Герой не моего романа". Многих композиция тронула до слез.Напомним, что умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно. Сегодня много говорят о посмертном присвоении певице звания Заслуженной артистки России.