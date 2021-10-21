Киевский международный институт социологии (КМИС) представил данные нового опроса.

Киевский международный институт социологии (КМИС) представил данные нового опроса.Согласно результатам опроса КМИС, за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать лишь 24,7% украинцев, если бы выборы главы государства проходили в данный момент. Кстати, примерно столько же избирателей поддержали Петра Порошенко в 2019 году (24,45%).Сейчас же рейтинг лидера "Европейской солидарности" составляет всего 15,6%. За председателя "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать лишь 12,2% украинцев, определившихся с выбором, а за основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 9,4%.Одна из главных причин снижения рейтинга Зеленского – уход Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. На это событие отреагировали негативно почти 40% респондентов. Информация об имеющихся у главы государства офшорах также заставила украинцев хуже относиться к нему.Напомним, еще месяц назад Владимира Зеленского поддерживали 33,3% украинцев, а во время президентских выборов в 2019 году за него во втором туре проголосовали 73,22% избирателей. Очевидно, что своими действиями украинский лидер лишается доверия народа. Многие жители страны в нем .