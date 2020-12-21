Они шантажируют якобы предстоящей проверкой пожарной безопасности.

Они шантажируют якобы предстоящей проверкой пожарной безопасности.Обзванивая объекты здравоохранения, представителей бизнеса и организации культуры, угрожают крупными административными штрафами или приостановкой деятельности. И предлагают «решить вопрос» в обмен за помощь денежными средствами или подарками, сообщает.МЧС просит жителей быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. Инспекторы государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.О подобных телефонных звонках следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, а также в отдел надзорной деятельности по телефону 2-12-71.