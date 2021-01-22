Смертельная авария в Вязниковском районе. Водитель фуры погиб, врезавшись в большегруз. Авария произошла на трассе м-7 рядом с поворотом на поселок Никологоры. Как сообщают в

Смертельная авария в Вязниковском районе. Водитель фуры погиб, врезавшись в большегруз. Авария произошла на трассе м-7 рядом с поворотом на поселок Никологоры. Как сообщают в госавтоинспекции, по предварительной информации, 45-летний водитель МАНа, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не выдержал безопасной дистанции и врезался во впереди стоящий большегруз с полуприцепом той же марки, который ждал на