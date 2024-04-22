С 15 по 21 апреля в больницы Владимирской области 23 человека обращались за помощью из-за клещей. Среди пострадавших 8 детей, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. А ведь еще на

С 15 по 21 апреля в больницы Владимирской области 23 человека обращались за помощью из-за клещей. Среди пострадавших 8 детей, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. А ведь еще на позапрошлой неделе в больницах зафиксировали всего двух укушенных. Первая жертва клеща обратилась за помощью к врачам 31 марта. С того момента от паукообразных официально пострадали 25 человек