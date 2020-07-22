Насаждение украинской культуры и языка среди русскоговорящих в Незалежной продолжается и при президенте Владимире Зеленском. О дальнейших планах властей в эфире на телевидении рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Насаждение украинской культуры и языка среди русскоговорящих в Незалежной продолжается и при президенте Владимире Зеленском. О дальнейших планах властей в эфире на телевидении рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.Он признал, что в стране ведется языковая украинизация тех, кто не употребляет мову в повседневной жизни. Кремень поддержал санкции за "игнорирование" украинского языка, добавив, что они будут налагаться только в "крайних" случаях. Что конкретно имеется в виду, чиновник уточнять не стал.При этом Кремень признал, что значительная часть населения Украины по-прежнему является носителем русской культуры. Это признак "колонизации" Незалежной Россией, считает чиновник.Теперь процесс пошел вспять, и дело необходимо завершить, констатировал он. "Интеллектуальная, если хотите – духовная, деоккупация Украины должна произойти", – заявил Кремень в эфире "4 канала".Напомним, что в мае прошлого года тогдашний президент Петр Порошенко подписал скандальный языковой закон. Согласно документу, каждый госслужащий обязан знать украинский язык. Образование в средней школе будет вестись только на мове, нацменьшинства могут изучать родные языки только в детских садах и начальных образовательных учреждениях.Практически полная украинизация должна произойти в СМИ. В объеме телевизионного и радиовещания доля контента на мове должна превышать 75%. Что касается печатных СМИ, то им придется выходить только на украинском, на языках нацменьшинств могут издаваться лишь дополнительные версии.На Украине откроют бесплатные курсы для обучения украинскому языку. С такой инициативой выступил новый языковой омбудсмен Тарас Кремень.— максим кононенко (@kononenkome)Давление на носителей других языков было одной из причин проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах. Граждане надеялись, что новый глава государства Владимир Зеленский пересмотрит действия своего предшественника. Однако спустя год стало ясно, что он продолжает политику экс-президента.