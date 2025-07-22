Во Владимирском роддоме №2 после обновлений каждая палата будет оснащена устройствами медицинского кислородоснабжения, санитарно-техническими узлами и душевыми. Минздрав Владимирской

Во Владимирском роддоме №2 после обновлений каждая палата будет оснащена устройствами медицинского кислородоснабжения, санитарно-техническими узлами и душевыми. Минздрав Владимирской области сообщает, что также выделены средства на капитальный ремонт фасада и крылец зданий. Несмотря на ремонтные работы, роддом продолжает работать в обычном режиме благодаря маневренным помещениям. Проект реализуется по личному поручению Александра Авдеева. Прокомментируйте новость у