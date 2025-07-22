Дополнительные средства выделены на капитальный ремонт фасада и крылец зданий.

Во Владимире начался капитальный ремонт роддома № 2, инициатива реализуется по личному поручению губернатора Александра Авдеева и финансируется из областного бюджета. Обновленное медицинское учреждение призвано стать центральным родильным домом региона.заместителя губернатора Владимира Куимова, после ремонта в каждой палате появятся современные системы медицинского кислородоснабжения, а также санитарно-технические узлы и душевые. Дополнительные средства выделены на капитальный ремонт фасада и крылец зданий.Работы планируется продолжить и в следующем году, учитывая масштабность объекта. Несмотря на ведущийся ремонт, роддом продолжает функционировать в полном объеме, используя маневренные помещения для бесперебойного оказания помощи.Параллельно с обновлением инфраструктуры, Владимирская область уделяет особое внимание комплексной поддержке беременных женщин. С 21 июля в центре медико-социальной поддержки беременных, расположенном при больнице № 5 (г. Владимир, ул. Добросельская, 38а), прием специалисты Министерства социальной защиты. Они будут предоставлять консультации по всем доступным мерам поддержки.Этот центр, также созданный по поручению губернатора, уже оказал помощь 132 женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Им предоставляется жилье, питание, вещи для новорожденных, а также квалифицированная психологическая и юридическая помощь.