Жители Незалежной продолжают внимательно наблюдать чуть ли не за каждым шагом президента России Владимира Путина. Небольшой инцидент во время встречи главы государства со своим финским коллегой возбудил украинских пользователей Сети. В адрес российского лидера посыпались желчные и язвительные комментарии.

Жители Незалежной продолжают внимательно наблюдать чуть ли не за каждым шагом президента России Владимира Путина. Небольшой инцидент во время встречи главы государства со своим финским коллегой возбудил украинских пользователей Сети. В адрес российского лидера посыпались желчные и язвительные комментарии.Владимир Путин провел переговоры с президентом ФинляндииСаули Ниинисте в среду, 21 августа. В начале встречи лидеров случилсянезначительный казус. Главы государств поприветствовали друг друга, после чегонаправились на переговоры, забыв сфотографироваться для прессы. Одному изоператоров пришлось их окликнуть.Случившееся произвело впечатление на украинских журналистов ипользователей Сети. "Совсем плох старик стал": Путин публичнооконфузился в Финляндии" – с таким заголовком вышел материал на сайтеиздания "Обозреватель".Отличились и некоторые комментаторы. "Паркинсон уже впрямой видимости", – прокомментировал инцидент пользователь Twitter сником Втачанке. В свою очередь Кохва и Амигос назвал российского лидера"старым дедом", добавив, что у политика уже "не та память".Другие комментаторы комплиментарно отозвались о российскомлидере. Пользователь terabucks назвал одетого в элегантный черный костюм"красавчиком". "А все тролли – моральные уроды", – добавилон.Переговоры президентов России и Финляндии длились большечаса. На совместной пресс-конференции Путин объявил о завершении работы нафинляндском участке газопровода "Северный поток-2". Также российскийлидер ответил на вопрос о своих планах после 2024 года. По словам главыгосударства, говорить об этом еще рано.Ранее истерику украинцев вызвал визит воФранцию. В начале встречи с президентом Пятой республики Эммануэлем Макрономроссийский лидер подарил изящный букет цветов его супруге Брижит.