Жители Незалежной продолжают внимательно наблюдать чуть ли не за каждым шагом президента России Владимира Путина. Небольшой инцидент во время встречи главы государства со своим финским коллегой возбудил украинских пользователей Сети. В адрес российского лидера посыпались желчные и язвительные комментарии.
Жители Незалежной продолжают внимательно наблюдать чуть ли не за каждым шагом президента России Владимира Путина. Небольшой инцидент во время встречи главы государства со своим финским коллегой возбудил украинских пользователей Сети. В адрес российского лидера посыпались желчные и язвительные комментарии.
Владимир Путин провел переговоры с президентом Финляндии
Саули Ниинисте в среду, 21 августа. В начале встречи лидеров случился
незначительный казус. Главы государств поприветствовали друг друга, после чего
направились на переговоры, забыв сфотографироваться для прессы. Одному из
операторов пришлось их окликнуть.
Случившееся произвело впечатление на украинских журналистов и
пользователей Сети. "Совсем плох старик стал": Путин публично
оконфузился в Финляндии" – с таким заголовком вышел материал на сайте
издания "Обозреватель".
Отличились и некоторые комментаторы. "Паркинсон уже в
прямой видимости", – прокомментировал инцидент пользователь Twitter с
ником Втачанке. В свою очередь Кохва и Амигос назвал российского лидера
"старым дедом", добавив, что у политика уже "не та память".
Другие комментаторы комплиментарно отозвались о российском
лидере. Пользователь terabucks назвал одетого в элегантный черный костюм
"красавчиком". "А все тролли – моральные уроды", – добавил
он.
Переговоры президентов России и Финляндии длились больше
часа. На совместной пресс-конференции Путин объявил о завершении работы на
финляндском участке газопровода "Северный поток-2". Также российский
лидер ответил на вопрос о своих планах после 2024 года. По словам главы
государства, говорить об этом еще рано.
Ранее истерику украинцев вызвал визит во
Францию. В начале встречи с президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном
российский лидер подарил изящный букет цветов его супруге Брижит.