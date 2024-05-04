Астрологический прогноз на 4 мая. Что можно и нельзя делать во время скопления планет в узком...

Астрологический прогноз на 4 мая. Что можно и нельзя делать во время скопления планет в узком секторе зодиакального пояса?Продолжаем нашу «звездную рубрику». Чем следует заняться, а чего стоит избегать в весеннюю субботу?Ответить на вопросы поможет Анна Прохорова — астролог-консультант.В субботу, 4 мая 2024 года, наблюдается скопление планет в узком секторе зодиакального пояса. В такой ситуации благоприятными будут физические активности, а также занятия садом или огородом.Энергия имеет узко направленный фокус, поэтому важно сконцентрироваться на конкретных задачах. Бизнес-встречи пройдут на «ура», но подписывать сделки стоит на новой Луне, то есть - после 8 мая. Пока что мы находимся в фазе четвертой лунной четверти, когда не рекомендуется оформлять проекты, от которых ожидается рост и прибыль.Крупные покупки сегодня совершать также не желательно, - есть риск поддаться воздействию рекламы и в итоге — разочароваться.Эта суббота благоприятна для свиданий и проявлений чувств. Но будьте терпимее, так как сильные в своем зодиакальном положении Венера и Марс могут способствовать желанию «тянуть одеяло на себя».Пока Луна движется по Рыбам, важно задумываться о духовном, быть милосерднее и нежнее с окружающими. Начиная с 14 часов рекомендуем заняться приготовлениями к завтрашнему празднованию Пасхи, так как именно в это время расположение планет настроит вас на приятные хлопоты.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений