Для жителей города Владимира в день Светлой Пасхи организованы дополнительные автобусы до...

Для жителей города Владимира в день Светлой Пасхи организованы дополнительные автобусы до кладбищаВ день Светлой Пасхи 5 мая 2024 года мэрия Владимира традиционно организует дополнительные маршруты общественного транспорта:«Площадь Победы — кладбище Улыбышево». Маршрут будет работать с 06.30 до 15.30. Стоимость проезда - 85 рублей.«Суздальский проспект, д. 5 — кладбище Улыбышево». Маршрут будет работать с 06.30 до 10.30. Стоимость проезда - 85 рублей.«Улица Гагарина, д. 10 — кладбище Байгуши». Маршрут будет работать с 06.30 до 15.30. Стоимость проезда - 75 рублей.«Кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши». Маршрут будет работать с 7.00 до 15.00. Стоимость проезда - 70 рублей.Право бесплатного проезда на маршрутах предоставляется героям Советского Союза, героям Российской Федерации, героям Социалистического Труда, героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы, почётным гражданам Владимирской области, почётным гражданам города Владимира, детям в возрасте не старше 7 лет без предоставления отдельных мест для сидения.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений