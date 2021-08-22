Владимир Зеленский напомнил о договоренностях с Германией и сотрудничестве с НАТО.

Владимир Зеленский напомнил о договоренностях с Германией и сотрудничестве с НАТО.В воскресенье, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прилетела на Украину, чтобы провести переговоры с лидером страны Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Донбассе, "Северный поток – 2" и транзит газа через Незалежную. По итогам встречи состоялась пресс-конференция.На встрече с журналистами Зеленский заявил, что рассчитывает на поставки оружия из Германии, поскольку Киев сотрудничает с НАТО. По словам президента Украины, долгий разговор на эту тему еще предстоит, поскольку он не был затронут во время переговоров с Меркель.Также Зеленский в очередной раз заявил о необходимости проведения саммита "нормандской четверки". По мнению украинского лидера, давление Запада на Россию должно сохраняться. Мол, Киев хотел бы видеть активные усилия в этом вопросе.Стоит отметить, что в пятницу, 20 августа, Меркель встретилась с российским лидером Владимиром Путиным. Главы двух стран обсудили в том числе ситуацию на Украине. Президент России немецкого политика повлиять на Киев, которые не выполняет Минские соглашения.Напомним, через месяц Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии. Ее поездки в Москву и Киев уже назвали прощальными.