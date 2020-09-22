Итоги чемпионата огласили накануне в Казани.

Дипломы первой и второй степени привезли владимирские танцоры с чемпионата и первенства России по брейкингу. Итоги чемпионата огласили накануне в Казани.Сильнейшие спортсмены боролись за титул чемпиона страны. Владимирская сборная выступала под руководством Арарата Акопяна. 2 место среди мальчиков 16-18 лет завоевал Савва Игнатьев. Рыжикова Лилия стала третьей среди девочек 16-18 лет. А Виктория Тихонова привезла серебро среди девочек 14-15 лет. Также члены владимирской сборной вошли в число лучших участников чемпионата. По результатам первенства сформируют спортивную сборную страны для участия в