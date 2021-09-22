22.09.2021

2021-09-22 18:00:06

Во Владимирской области дети и подростки могут обратиться за бесплатной психологической помощью по Детскому телефону доверия

Детский телефон доверия – это служба экстренной психологической помощи по телефону, предназначенная для детей и подростков, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также для родителей, опекунов, бабушек и дедушек, которые столкнулись с проблемами в воспитании детей.



Служба Детский телефон доверия работает уже 10 лет. Аудитория ежегодно расширяется, на смену повзрослевшим подросткам приходят новые юные абоненты и их родители.



У подростков много поводов для стрессов и переживаний: ссора с одноклассниками, конфликт с учителем, буллинг, безответная любовь, сомнения в своей привлекательности и многое другое. Все это влияет на его эмоциональное состояние, чувство защищённости и самооценку. И не все приходят за советом к родителям.



Существует популярное заблуждение, что к психологу нужно обращаться только в случае серьезной проблемы, например депрессии, смерти близкого, нарушении поведения, нежелании жить. И нужно учить ребенка решать свои проблемы самостоятельно, а не бежать с любой трудностью к психологу. Это не так! С любой ситуацией нужно разбираться максимально быстро и просто. Обращение к психологу позволит подстраховаться от появления действительно серьезных проблем. Специалист помогает разобраться в ситуации, осознать и принять причины проблемы, выговориться и снять напряжение, найти выход из трудной ситуации.



Пожелание обратиться к психологу может вызвать у подростка сопротивление и скепсис, лучше действовать опосредованно, не давя. Например, посмотрите ролик о Детском телефоне доверия так, чтобы ребенок тоже видел и слышал его, хотя бы мельком. Скажите, что в свое время вам не хватало такой связи с людьми, которые готовы выслушать. Главное, чтобы ребенок узнал об этом ресурсе. Или отправьте в мессенджер сына или дочки ссылку на чат Детского телефона доверия с намеком, что нашли полезный сервис, который может пригодиться.



Можно использовать технику «Подслушанный разговор»: обыграйте ситуацию таким образом, чтобы ребенок «случайно» услышал, как вы кому-то рассказываете о Детском телефоне доверия, об анонимности звонка. Расскажите историю своего обращения к психологу, и чем оно вам помогло.



Звонки на детский телефон доверия являются бесплатными и анонимными. Они не записываются, информация никуда не передается. На телефоне доверия работают только опытные психологи, прошедшие серьезную личностную и профессиональную подготовку. Во время разговора можно найти вариант решения проблемы или поменять отношение к ситуации, посмотрев на нее с другой стороны.



Детский телефон доверия 8 800 2000 122