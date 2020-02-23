Ребята подготовили для водителей-мужчин открытки с поздравлениями и пожеланиями соблюдать Правила дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» совместно с учащимися 2 класса средней общеобразовательной школы № 23 провели акцию "Письмо водителю", направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Мероприятие проходило на улице Строителей, являющейся одной из самых аварийноопасных улиц города Коврова.Ребята заранее подготовили открытки с поздравлениями, адресованными мужчинам-водителям с Днём защитника Отечества. Помимо поздравлений, каждая открытка содержала обращение ребенка к водителю. В письме дети рассказывали о том, как их зовут, где они учатся, чем любят заниматься, кем хотят стать по профессии, о своих мечтах и планах на будущее. В обращении к водителям ребята просили о соблюдении Правил дорожного движения, в частности, о соблюдении правил проезда пешеходных переходов, соблюдении скоростного режима, правил перевозки детей, правил обгона. Дети напомнили водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.В свою очередь сотрудники полиции напоминали водителям о том, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения позволит значительно снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних жителей города и обеспечит детям их право на безопасное детство.