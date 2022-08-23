В эти выходные город Александров отметил 509-летие. Главным подарком для горожан стало открытие...

В эти выходные город Александров отметил 509-летие. Главным подарком для горожан стало открытие профессиональной лыжероллерной трассы "Звездная".Более 350-ти жителей Александровского района профессионально занимаются лыжным спортом и биатлоном. Ежегодно в районе проводится около 20-ти спортивных состязаний, в том числе чемпионаты и первенства Владимирской области. Открытие специализированной двухкилометровой трассы с биатлонным стрельбищем должно положительно сказаться на развитии этого вида спорта во Владимирской области, уверен глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– У нас есть великие имена, которые стали чемпионами мира, олимпийскими чемпионами - Анфиса Резцова, Алексей Прокуроров, Павел Ростовцев и еще много-много других спортсменов, которые прославили и Владимирскую область, и нашу страну. И я уверен, что эта трасса станет родной для новых чемпионов.Видео "ТРК Губерния 33"