Анастасия Волочкова порадовала подписчиков своего блога.
Анастасия Волочкова порадовала подписчиков своего блога.
Бывшая
балерина Большого театра Анастасия Волочкова не скрывает никаких подробностей
своей личной жизни. В своем микроблоге 46-летняя блондинка то и дело показывает
новых поклонников, домашних животных или просто дорогих друзей. Нередкий гость
публикаций и единственная дочь Волочковой — Ариадна.
Разродившаяся 17 лет назад Анастасия Волочкова трогательно поздравила свою
дочку Ариадну Волочкову с днем рождения. Чтобы разделить семейный момент с
поклонниками, звезда предъявила свою кроху в разном возрасте, выложив несколько
фотографий: от совсем малышки до взрослой девушки.
"Сегодня день рождения моей доченьки…Неужели этот счастливый день моей
жизни наступил 17 лет назад", — делится эмоциями звезда.
Анастасия
заметила, что материнство стало главной ролью ее жизни. Бывшая балерина
называет дочь замечательным человеком и считает день рождения ребенка и своим
праздником. "Я очень счастливая мама", — заканчивает Волочкова.
Подписчики
тепло поздравили звездную маму и пожелали 17-летней наследнице всех благ,
здоровья и счастья. Саму Анастасию Волочкову поклонники в честь праздника щедро
одарили комплиментами.