Анастасия Волочкова порадовала подписчиков своего блога.

Анастасия Волочкова порадовала подписчиков своего блога.Бывшаябалерина Большого театра Анастасия Волочкова не скрывает никаких подробностейсвоей личной жизни. В своем микроблоге 46-летняя блондинка то и дело показываетновых поклонников, домашних животных или просто дорогих друзей. Нередкий гостьпубликаций и единственная дочь Волочковой — Ариадна.Разродившаяся 17 лет назад Анастасия Волочкова трогательно поздравила своюдочку Ариадну Волочкову с днем рождения. Чтобы разделить семейный момент споклонниками, звезда предъявила свою кроху в разном возрасте, выложив несколькофотографий: от совсем малышки до взрослой девушки."Сегодня день рождения моей доченьки…Неужели этот счастливый день моейжизни наступил 17 лет назад", — делится эмоциями звезда.Анастасиязаметила, что материнство стало главной ролью ее жизни. Бывшая балеринаназывает дочь замечательным человеком и считает день рождения ребенка и своимпраздником. "Я очень счастливая мама", — заканчивает Волочкова.Подписчикитепло поздравили звездную маму и пожелали 17-летней наследнице всех благ,здоровья и счастья. Саму Анастасию Волочкову поклонники в честь праздника щедроодарили комплиментами.