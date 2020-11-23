В областном центре ликвидируют последствия снегопада, который начался сегодня утром.

В областном центре ликвидируют последствия снегопада, который начался сегодня утром. На улицы Владимира вышли 42 единицы техники и 72 дорожных рабочих. Сообщили в пресс-службе мэрии.В первую очередь от снега и наледи вручную очищаются остановки общественного транспорта, тротуары с большой интенсивностью движения, мосты, лестницы и пути к социальным объектам.Идут работы по механической уборке снега с тротуаров и дорог города, в том числе второстепенных, во всех отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.Тротуары и дороги обрабатываются противогололедными средствами. В качестве реагентов на дорогах применяется песко-соляная смесь, а на тротуарах, кроме нее, используется вещество «Бионорд».С начала ноября в «ЦУГД» организован круглосуточный график работы техники и персонала. По вопросам уборки остановок общественного транспорта, тротуаров и дорог можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» можно по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.В управлении ЖКХ работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.Напоминаем, что за уборку дворовых территорий многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании, а за территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы