До конца 2020 года будет выполнено не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

Во Владимирской области благодаря реализации национального проекта «Демография» до конца 2020 года будет выполнено не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) семьям, страдающим бесплодием, за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования.Пресс-служба администрации Владимирской области сообщила, что за семь месяцев текущего года в регионе выполнено 436 процедур экстракорпорального оплодотворения, на учёт по беременности встали 86 женщин. В результате процедуры ЭКО появилось на свет 117 малышей. В среднем каждая третья процедура ЭКО приводит к беременности, что считается хорошим показателем.Во Владимирской области ЭКО стали проводить во владимирских клиниках с 2015 года. Сейчас большинство владимирских пациенток проходят ЭКО, не выезжая за пределы области.Напомним, процедура ЭКО вошла в систему обязательного медицинского страхования в 2013 году. В систему ОМС также вошла подсадка криоконсервированных эмбрионов (криопротокол ЭКО), что повысило эффективность этого репродуктивного метода. С 2017 года в результате ЭКО во Владимирской области родилось 740 детей.