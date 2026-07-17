Легковушка влетела в стоящую фуру.

Утром 17 июля в Судогодском районе на 204-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил наезд на большегруз, припаркованный в попутном направлении.В результате мощного удара один пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Еще один человек, также находившийся в салоне легкового транспорта, получил различные травмы и был осмотрен прибывшими медиками.На месте происшествия сейчас работают экипажи полиции и оперативные службы региона. Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии и выясняют все причины случившегося. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.