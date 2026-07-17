Гусь-Хрустальный вошёл в легендарный туристический маршрут «Золотое кольцо России», и местные власти прилагают все усилия, чтобы сделать город ещё привлекательнее для гостей.

Гусь-Хрустальный вошёл в легендарный туристический маршрут «Золотое кольцо России», и местные власти прилагают все усилия, чтобы сделать город ещё привлекательнее для гостей. Об этом на своейв соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Большое внимание уделяется озеленению территории. В центре Гусь-Хрустального уже появились красивые локации, придающие городу индивидуальность.А в сквере возле Музея хрусталя сотрудники «Спецпредприятия» высаживают порядка 1700 многолетних растений. Город украсят хорошо адаптированные к местному климату культуры, в том числе можжевельник, горная сосна, кизильник блестящий и гортензия.«Кстати, представители компании Greenworks стали партнерами этого масштабного благоустройства. Они подарили городу комплект современной аккумуляторной техники: сучкорез, триммер, снегоуборщик, цепную пилу, воздуходувку, газонокосилку и мойку высокого давления. Несомненно, это поможет специалистам благоустройства ухаживать за растениями и круглогодично поддерживать территорию в хорошем состоянии», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.