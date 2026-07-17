Профилактические работы на передатчиках пройдут утром 20 и 22 июля.

Специалисты владимирского филиала РТРС предупредили жителей областного центра и деревни Быково Судогодского района о плановом обслуживании передающих станций.На период настройки оборудование временно обесточат, из-за чего в домах местных жителей пропадет сигнал цифрового телевидения и радио.В понедельник, 20 июля, с 2:00 до 11:00 ожидаются перебои в трансляции каналов первого и второго мультиплексов, а также некоторых радиостанций. В среду, 23 июля, с 5:00 до 11:00 возможны кратковременные приостановки вещания только на радиочастотах.Подобные технические мероприятия проводятся регулярно для поддержания стабильной работы сетей связи. Вещатели просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.