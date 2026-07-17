Рассказываем о главных событиях этого дня.

Сегодня, 17 июля 2026 года, во Владимирской области ночью вновь была объявлена угроза атаки БПЛА, которая сохраняется уже четвёртые сутки. Параллельно появились обнадеживающие новости с топливного фронта: очереди на АЗС больше не растут. Тем временем Ковровский суд вынес приговор автоледи-рецидивистке, а город готовится к масштабному перекрытию улицы Луначарского. Рассказываем о главных событиях этого дня в материале vlad.aif.ru.Угроза БПЛА: четвёртые сутки под знаком тревогиБеспилотная угроза продолжает держать регион в напряжении. По данным РСЧС Владимирской области, режим БПЛА-опасности сохраняется.Напомним: Спустя почти восемь часов, в 12:33, был дан отбой. Однако полностью расслабляться рано: оперативный штаб региона продолжает мониторинг воздушной обстановки в круглосуточном режиме. с обеспечением прав жильцов многоквартирного дома, пострадавшего после предыдущих инцидентов с падением обломков БПЛА.Бензиновый маятник: очереди замерли, но лимиты осталисьКак сообщил губернатор Александр Авдеев на оперативном совещании правительства 14 июля, совместными усилиями с Федеральной антимонопольной службой и основными поставщиками удалось остановить рост очередей. Сейчас среднее время ожидания на заправках составляет от 20 до 40 минут — неприятно, но уже не критично.Лимиты отпуска топлива при этом сохраняются. На большинстве АЗС региона действуют ограничения от 20 до 40 литров бензина в одни руки.Горящая фура на Огуречной горе и перекрытие ЛуначарскогоВечером 16 июля владимирские автомобилисты столкнулись с серьёзным препятствием. Около 17:55 в оперативную дежурную смену МЧС поступил сигнал о возгоранииПлощадь пожара составила 12 квадратных метров, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.На ликвидацию возгорания привлекались две единицы техники и пять человек личного состава МЧС России.Из-за ЧП движение на этом участке временно перекрывалось, а городские власти оперативно скорректировали маршруты общественного транспорта: 7С, 32-й и 2С временно ходили по изменённым схемам. На данный момент движение полностью восстановлено, автобусы вернулись к привычным маршрутам.А вот впереди — новые дорожные ограничения, теперь уже плановые. С 20:00 пятницы, 17 июля, и до 20:00 воскресенья, 19 июля, на участке от улицы Полины Осипенко до улицы Усти-на-Лабе. Причина — реконструкция теплосетей. Водителям рекомендуют заранее продумывать альтернативные пути объезда.Ковровская автоледи заплатит 200 тысяч и лишится «Форда»Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, дважды попадавшейся на нетрезвом вождении. История, ставшая показательной: ночью 3 мая текущего года женщина, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за пьяную езду, вновь села за руль автомобиля FORD FOCUS в состоянии опьянения.У дома № 11 по улице Лесной её остановил патруль ДПС. Признаки опьянения были налицо, однако проходить освидетельствование на месте, равно как и медицинское освидетельствование у врача-нарколога, автоледи отказалась. Машину арестовали прямо на месте — с прицелом на дальнейшую конфискацию.Погода во Владимире на 17 июля: без катаклизмовСогласно оперативному прогнозу регионального управления МЧС, сегодня во Владимирской области ожидается переменная облачность. Ночью местами прошёл кратковременный дождь, днём — без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха: ночью +6... +11°С, днём — +18... +23°С. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .