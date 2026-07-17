Музей Победы дал старт масштабному всероссийскому онлайн-флешмобу, посвящённому Дню фронтовой собаки. До 15 августа каждый житель Владимирской области – владелец собаки может показать

Музей Победы дал старт масштабному всероссийскому онлайн-флешмобу, посвящённому Дню фронтовой собаки. До 15 августа каждый житель Владимирской области – владелец собаки может показать своего питомца всей стране и стать частью юбилейного семейного фестиваля «День фронтовой собаки», который пройдёт на территории мемориального комплекса на Поклонной горе 15 августа. День фронтовой собаки, учрежденный по инициативе Музея Победы,